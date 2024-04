Sannio: dall'energia al vino, diversificare inseguendo un sogno

(di Angelo Cerulo) Diversificare le proprie attività su più settori non affini tra di loro inseguendo un sogno e assecondando le passioni, innanzitutto quella per l'agricoltura e per la vitivinicoltura. E' seguendo questo canovaccio che nel Sannio si sta concretizzando un progetto per la produzione di vino biologico e birra agricola artigianale oltre che per la coltivazione e la trasformazione di melograni. Attività che saranno il core business di Miwa Dream (controllata dalla Miwa Energia spa della famiglia Zullo di Apice), mediante il brand 'Fiore di Maggio'. "Il vitigno di riferimento - spiega Michele Zullo, amministratore della società - sarà il Coda di Volpe da cui nascerà un vino fermo ed uno frizzante. Falanghina e Aglianico saranno le altre tipologie grazie alla preziosa collaborazione dell'enologo Sergio Pappalardo, un esteta della produzione biologica di vino". Oltre agli obiettivi di business, Miwa Energia spa, spiega Zullo, "nell'ottica di uno sviluppo armonico e sostenibile nel rispetto del territorio e della collettività, ha deciso di perseguire anche obiettivi di beneficio comune attraverso Miwa Dream votata anche alla creazione, alla diffusione ed all'esportazione di un brand che rappresenti qualità e innovazione" con un occhio puntato alle tradizioni ed alla storicità del Sannio con tutte le sue eccellenze enogastronomiche. Con un investimento di circa 1,5 milioni di euro, si vuole realizzare un "prodotto di nicchia e di alta qualità" con la possibilità di commercializzarlo direttamente nei luoghi di produzione attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva adatta ad ospitare eventi in grado di dare valore al prodotto finito. Eventi focalizzati su temi inerenti lo sviluppo e la promozione del territorio basandosi su tre ambiti: enogastronomico, artistico e storico-culturale.

Miwa - acronimo dei nomi dei fratelli Michele e Walter, quest'ultimo 34enne calciatore professionista - lancia, dunque, 'Fiore di Maggio' che potrà contare su 10 ettari, di cui 7 in un unico appezzamento in località Pietrabianca nel Comune di San Nicola Manfredi, sede anche della cantina (che sarà completata nel prossimo triennio), con tre ettari vitati, una piantagione da 400 piante di melograno, ulivi e alberi da frutta. Un ettaro vitato si trova in contrada Santa Lucia ad Apice mentre altri 2 ettari sono a Benevento in contrada Santa Colomba, in cui c'è una piantagione di melograni di recente creazione e su cui sorgerà una struttura agrituristica. Spiega l'imprenditore (che segue l'attività sostenuto dal padre 64enne Pasquale, un passato nel settore del metano e appassionato di vino): "La struttura principale consta di un casolare in parte ristrutturato e di una nuova costruzione da collegare alla parte già esistente". Grazie alla collaborazione con l'Università del Sannio, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, sarà previsto, in azienda, un laboratorio a disposizione dei ricercatori dell'Unisannio per studiare il potenziale biotecnologico del 'biowaste' vitivinicolo e del melograno. Inoltre, dopo una valutazione della qualità del terreno, è prevista anche la coltivazione della lavanda.

Dream, fa sapere l'amministratore, "è un volàno per gli obiettivi ESG della società di famiglia attiva su tutto il territorio nazionale nel settore gas ed energia elettrica e che vuole caratterizzarsi sempre più come società multiservizi".

Miwa Energia conta circa 30mila clienti ed ha un fatturato di circa 20 milioni di euro. Il Piano Industriale punta a raddoppiare utenti e fatturato nel prossimo triennio; linea mobile, fibra, rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità elettrica e credito al consumo sono gli obiettivi di business.

Nella logica della diversificazione legata alla passione, la famiglia scommette anche sullo sport con Miwa Sport Village e Cestistica Benevento. "Dimostrazione del legame che unisce la famiglia Zullo con il territorio sannita - afferma Michele - è la costruzione, a Benevento, del Miwa Sport Village, una struttura avveniristica che contempla la realizzazione di un palazzetto dello sport (Pala Miwa), di una serie di impianti sportivi adiacenti e di strutture ricreative per offrire alla collettività un punto di sana aggregazione: l'inaugurazione è prevista per la fine dell'estate".



