Vino, un progetto per la valorizzazione dell'asprinio

"Asprinio, un mare di bolle": è il tema di un incontro, in programma venerdì 5 aprile dalle ore 10 a Villa Ferretti di Bacoli, promosso in occasione della presentazione di un progetto "per il vino e la sua evoluzione".

Dopo il saluto dei sindaci di Casal di Principe, Bacoli e Pozzuoli, ci sarà la presentazione del progetto enologico, con Gianluca Tommaselli e Helmuth Koecher, che da diversi anni ha selezionato l'asprinio d'Aversa per il Merano WineFestival.

Circa 1700 bottiglie saranno calate in mare nella Baia di Bacoli e 1700 saranno depositate nelle tradizionali grotte di tufo a Casal di Principe. Sono quattro le aziende che hanno dato vita a questo progetto ma sembra trovare nuove adesioni per "fare sistema locale" per la promozione, tutela e valorizzazione dell'antichissimo vino della vite ad alberata, unicamente coltivata nell'area aversana. Le cantine "Vitematta", "Bonaparte", "De Angelis" e "Masseria Campito" vogliono scoprire in termini scientifici, quali differenze possono riscontrarsi con le due diverse tipologie di affinamento: fondale marino/grotte di tufo dopo circa un anno di affinamento. Un modo per conoscere meglio e svelare i segreti di questo straordinario e antichissimo vitigno, un vero e proprio monumento arboreo, con le lue vette inerpicate lungo i pioppi fino a raggiungere i 16/18 metri di altezza. Il progetto ha una connotazione sociale di valorizzazione e sviluppo del territorio e che ha coinvolto anche i comuni di Casal di Principe, Bacoli e Pozzuoli indicando una chiara e forte prospettiva di rilancio della vitivinicoltura dell'area aversana così come l'area dei Campi Flegrei.

Dopo l'operazione di inabissamento è in programma la presentazione del libro dedicato all'alberata e al vino asprinio, con Michele Scognamiglio. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di diverse istituzioni che hanno dato pieno supporto, dalle amministrazioni comunali al Parco Archeologico Terme di Baia e Campi Flegrei, dalla Capitaneria di Porto alla Certificazione di Qualità.



