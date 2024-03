'Matrimonio' tra Artecard e Olivitalymed

Una piacevole e gustosa sorpresa per i possessori di campania>artecard. Tutti i titolari del pass culturale promosso da Regione Campania e Scabec - Società Campana Beni Culturali potranno prendere parte gratuitamente alla prima edizione di OlivitalyMed, rassegna dedicata alle eccellenze dell'olio e dei sapori mediterranei che si terrà nella prestigiosa Location del Castello di Rocca Cilento (SA) dal 4 al 6 maggio 2024.

Nello specifico, i possessori di tutte le offerte Artecard in corso di validità (Napoli Artecard, Campania Artecard 3, Campania Artecard 7, 365 Abbonamento Gold e lite) possono partecipare gratis a una giornata e a una masterclass in programma nella Rassegna. OlivitayMed celebra l'olio di eccellenza e darà la possibilità ai produttori di mostrare i propri prodotti in una vetrina esclusiva alla presenza di buyers internazionali.

Al pubblico verrà inoltre offerta l'opportunità di conoscere una terra di miti antichi e leggende, ricca di tradizioni e incantevoli paesaggi: la manifestazione si terrà infatti all'interno del prestigioso Castello di Rocca Cilento, di proprietà della famiglia Sgueglia, situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO dal 1997 e patria della Dieta Mediterranea, Patrimonio Immateriale UNESCO dal 2010. OlivitalyMed è una iniziativa ideata da Stefano Sgueglia e realizzata grazie al contributo della Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura. Sarà possibile prenotare la propria giornata durante OlivitalyMed e una masterclass (fino ad esaurimento posti) a scelta direttamente dal sito www.olivitalymed.it



