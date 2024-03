La Mostra Alimentare Gastronomica approda a Paestum

Sarà la Città dei Templi ad ospitare la prima edizione del Magma, la Mostra Alimentare Gastronomica della Mozzarella e dell'Agricoltura. Un grande salone fieristico-espositivo nel cuore di Paestum, in programma dal 5 al 7 aprile 2024 al Next (Ex Tabacchificio - via Cafasso 21), ad ingresso libero.

Promozione, tutela e valorizzazione delle filiere Made in Italy sono le finalità prioritarie dell'expo, che si propone come contenitore multidisciplinare di eventi per le aziende, i protagonisti del settore e per i consumatori sempre più interessati alla qualità delle materie prime e alla tracciabilità dei prodotti.

MAGMA, il Salone ideato e prodotto da Donato Alfani, Giornalista & Project Manager, gode delle partnership di Confagricoltura, Coldiretti, CIA e delle Federazioni Cuochi nazionali e regionali, vantando inoltre collaborazioni di rilievo anche con diverse Associazioni di Categoria, Ordini Professionali, Istituti di Ricerca, Università ed Enti Istituzionali.

"Un excursus tra cultura, tradizioni e innovazioni di uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export del Mezzogiorno e, in particolare, della Piana del Sele - sottolinea Donati Alfani.

Il MAGMA, alla sua prima edizione, è un progetto di ampia visione che include tutti i segmenti dell'agroalimentare, dal produttore iniziale al consumatore finale, stimolando inoltre il dialogo tra le imprese. Una vetrina delle eccellenze enogastronomiche italiane, delle novità tecnologiche e dei servizi dedicati al settore alimentare, favorendo connessioni e business tra le filiere del 100% Made in Italy".

I circa 7mila metri quadri del Next, in occasione della mostra Magma, saranno suddivisi in distinte aree d'interesse, attraverso cui evidenziare i passaggi e i ruoli legati alla filiera produttiva.



