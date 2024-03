A Sorrento e-commerce on line per pastiera e tortano

Tra le novità diverse del ristorante Zest del Grand Hotel La Favorita di Sorrento c'è l'e-commerce on line, dedicato alla pastiera ai limoni di Sorrento e al tortano pasquale.

La famiglia Manniello e lo chef Domenico Iavarone (che ha conquistato a Torre del Greco la Stella Michelin) portano per questa stagione tante novità in attesa della riapertura del ristorante Zest prevista il 27 marzo "Sistema e-commerce creato per la pastiera ai limoni di Sorrento e il tortano pasquale " raccontano Mario e Giuseppe Manniello, Managers del Grand Hotel La Favorita" ha L'obiettivo di diffondere a livello internazionale i sapori sorrentini e le nostre tradizioni culinarie. Inoltre abbiamo attivato un sistema di Gift card per dare la possibilità ai nostri clienti di regalare una cena o pranzo al ristorante Zest con degustazione vini".

Profumi e tipicità che naturalmente si potranno gustare anche in sede, al ristorante Zest, con la cucina dello chef Domenico Iavarone che, con la sua brigata, ha messo a punto un menù creativo senza scostarsi dai sapori della tradizione.

"Tra le curiosità della prossima apertura ci sono anche le nuove sale del ristorante Zest - illustra lo chef Domenico Iavarone - la sala interna, gli spazi in giardino e la meravigliosa terrazza. Il tutto vista mare e circondati dal verde incontaminato della penisola sorrentina e gli alberi di limoni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA