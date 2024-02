"Principessa Pignatelli", il nuovo dolce di Sal De Riso

Principessa Pignatelli, il nuovo dolce realizzato dal maestro pasticcere Sal De Riso, nasce dal desiderio di celebrare la figura di Rosina Pignatelli, affascinante rappresentante dell'aristocrazia napoletana, pienamente inserita nel vivace contesto culturale della Napoli della Belle Époque nonché appassionata di musica, letteratura e arti decorative.

La monoporzione, che verrà presentata in esclusiva il 1° marzo presso Ostaria Pignatelli a Napoli, ha una base di pasta frolla sablée, sormontata da una gelatina ai lamponi e finita con una mousse al cioccolato al latte.

Il dolce ripropone, visivamente, alcuni degli elementi che caratterizzarono la vita della Principessa: la sua passione per la musica è evocata da una nota musicale di cioccolato; il suo amore per i fiori dalla decorazione di petali di rose e briciole di lamponi e, infine, troviamo una coroncina a fare da base alla monoporzione.

Ostaria Pignatelli, al 216 della Riviera di Chiaia, si trova a poche decine di metri da Villa Pignatelli, dimora degli Aragona Pignatelli dal 1897 al 1955 quando, con la morte e per volontà della Principessa, nata Fici dei Duchi di Amalfi, fu donata allo Stato italiano perché venisse trasformata in appartamento-museo. A partire da sabato 2 marzo, Principessa Pignatelli si potrà degustare presso l'Ostaria Pignatelli di Napoli o nell'unica sede di Minori della pasticceria di Sal De Riso, in Via Roma 80.



