Pizza all'ananas: Giuseppe Vesi, bella idea quella di Sorbillo

"E' una bella idea quella della pizza con l'ananas portata avanti da Gino Sorbillo. Punto. Una proposta che ha avuto anche un bel successo e gli faccio i complimenti. E' un bravo pizzaiolo, lavora bene ed è conosciuto in tutto il mondo; un'idea che a Napoli non è stata gradita molto, ha avuto critiche e qualche consenso. Tuttavia, all'estero è piaciuta". Così il pizzaiolo napoletano 57enne Giuseppe Vesi giudica la recente innovazione inserita da Sorbillo nel suo menù.

"E' una proposta che all'estero è piaciuta tanto - aggiunge Vesi parlando con l'ANSA in occasione dell'inaugurazione del locale del figlio 25enne Simone - a Gino Sorbillo piace sempre stravolgere, magari con idee un po' bizzarre ma tutte le idee vanno rispettate. L'importante è che la tradizione continui a essere punto di riferimento, rappresentando la nostra napoletanità. D'altronde, non potrei mai giudicare negativamente una proposta del genere: sono stato il primo a proporre la pizza gourmet e con abbinamenti diversi. Ben vengano le nuove proposte".

Ma qual è lo 'stato di salute' della pizza e del settore a Napoli? "E' ottimo, siamo in una fase di crescita mondiale e Napoli è l'eccellenza della pizza" risponde Giuseppe Vesi. E continua: "Poi, come tutte le cose, c'è chi la fa in un modo e chi in un altro. Io rispetto la tradizione, la mia famiglia è presente nel centro antico; tuttavia, mi sono 'inventato' la pizza gourmet per uscire un po' fuori da quelli che sono i canoni della tradizione, cioè cominciare a ragionare con un'arte e con tecniche diverse con le quali si lavorano gli impasti: pre-fermenti - biga, lievito madre, poolish - lunga lievitazione, maturazione".



