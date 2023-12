Foodyear, il calendario che celebra l'enogastronomia pompeiana

Il calendario 'Foodyear' che celebra dodici eccellenze, sia culinarie che pasticcere di Pompei, sarà presentato martedì prossimo, 19 dicembre (18.30), nella Sala dei Misteri dell'Habita79 Pompeii MGallery. Lo scopo, fanno sapere i promotori, è di rendere il 2024 un anno di sapori ma anche di ricette da preparare a casa: dalla pizza napoletana al piatto gourmet, dal pesce alle verdure, concludendo con il panettone tipicamente "Pompeiano". I protagonisti sono le tavole delle location che, ogni anno, i cittadini ed i turisti scelgono per colazioni, pranzi, cene ed eventi.

Esse saranno raccontate dagli ideatori dei brand ma anche dagli chef e dai pastry, colti nei momenti di quotidianità lavorativa, ai fornelli, ai banconi, tra i profumi degli ingredienti campani e vesuviani. L'idea è nata dal sodalizio di tre professionisti, a loro modo vicini al settore del food, Gianni Cesariello, giornalista e fotografo ufficiale del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP ma anche collaboratore di Slow Food, Ilaria Cotarella, giornalista, che ha collaborato con la rivista "Cucina a Sud" ed ha ideato il blog "Sud Food Express", Marco Pirollo, giornalista nonché direttore della rivista "Made in Pompei" La città di Pompei, si evidenzia, "è collocata in un contesto geografico molto vario: ai piedi del Vesuvio, quasi principio della Costiera Sorrentina e non lontano dalla Costiera Amalfitana. Pompei ha, tuttavia, una sua identità storica e culturale che la porta ad essere un punto di riferimento per le città vicine. Negli ultimi anni la città si è arricchita di ristoranti e luoghi di attrattiva culinaria, ospitando chef e maestri pizzaioli di notevole esperienza".

La dimostrazione che la città sia diventata un riferimento, anche dal punto di vista culinario, è stata data recentemente.

Ad agosto il Parco Archeologico di Pompei è stato scelto quale luogo di incontro e ritrovo per la presentazione del logo ufficiale con il quale la Cucina Italiana sarà candidata quale Patrimonio Immateriale dell'Unesco. L'esito della candidatura sarà noto nel 2025 "ma questo passaggio nella città mariana, che ha visto la presenza di Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e della Foresta), Gennaro Sangiuliano (ministro della Cultura) e Francesco Soro, ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, è la testimonianza del prestigio acquisito dalla città" si afferma ancora.

Il progetto fotografico e narrativo è stato sostenuto anche dal Comune. Il sindaco, Carmine Lo Sapio, ha accolto l'idea di raccontare la città attraverso i suoi maestri culinari in quanto storia, sacralità e cibo, si incontrano sempre di più.

Nella serata di gala saranno presenti i protagonisti degli scatti fotografici che si racconteranno agli ospiti ed ai giornalisti. Il progetto fotografico e narrativo è stato sostenuto da diversi sponsor operanti nel settore della pasta ed in quello vitivinicolo.



