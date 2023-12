'Magma', il cornetto stellato in teca presepiale: costa 100 euro

È ispirato al Vesuvio il cornetto "Magma" che nasce dalla collaborazione di tre artigiani, il pastry chef Rocco Cannavino, lo chef stellato Francesco Sodano e il maestro presepiale Marco Ferrigno, e verrà messo in vendita nei Lab Store Zio Rocco a Napoli e a Pomigliano d'Arco a 100 euro (il ricavato sarà destinato in beneficenza). Si tratta di uno sfogliato a doppio impasto completamente nero, matto e lucido, impastato con carbone vegetale. All'interno dell'impasto ci saranno puntini rossi che ricordano il magma che si trova all'interno della roccia vulcanica creati con lamponi liofilizzati. All'interno è farcito da una crema al latte di bufala ai limoni vesuviani, usandone solo la parte gialla esterna, quella aromatica. Nel cuore una marmellata acida di limoni completamente nera perché ossidata, ispirata al risotto al limone nero dello chef Sodano. All'esterno del prodotto una cenere commestibile che ricorda un altro piatto dello chef stellato, ovvero "fumo e cenere".

Ferrigno, infine, ha creato una teca apposta per questo prodotto, ispirata a quella che si usa nel presepe per mettere la natività. Il tutto è contenuto all'interno di una box a forma di Vesuvio realizzata interamente a mano dall'artigiano Salvatore Imbimbo dell'azienda Starpack.

Presentato all'evento "I dolci delle feste dei grandi interpreti by Mulino Caputo", andrà subito in preordine per poi essere ritirato entro il 22 dicembre. I proventi verranno interamente devoluti a Tabita Onlus che da anni si prodiga e sostiene i disagiati, i senza fissa dimora e i tossicodipendenti.



