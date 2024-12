Rixi, il tunnel del Monte Bianco riapre lunedì

"I lavori sul versante italiano del cantiere del Monte Bianco sono stati completati con successo e gli impianti tornano operativi da lunedì prossimo. Sul lato francese, i getti di riempimento sono in fase di completamento e si concluderanno entro domenica, rispettando i tempi previsti".

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Da giorni sono iniziati i primi test tecnici, che hanno dato esiti positivi. La riapertura del tunnel al traffico lunedì 16 dicembre, dalle ore 22, è subordinata all'esito positivo dei test funzionali sui sistemi di sicurezza, iniziati il 4 dicembre e attualmente in corso. La sicurezza degli utenti resta la nostra assoluta priorità. Ringrazio i tecnici, le maestranze e le istituzioni coinvolte per il loro impegno e professionalità.

Questo risultato è la dimostrazione di come il lavoro congiunto e la determinazione possano garantire infrastrutture sicure e moderne".



