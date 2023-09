Gino Sorbillo, ecco la nuova pizza con il Granchio Blu

"E' buonissima, il granchio blu è più buono di quello tradizionale". Con queste parole il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo annuncia la nascita del suo ultimo prodotto, una 'bianca' con il fiordilatte di Napoli, basilico fresco, succo di limone di Amalfi Igp e Granchio blu cotto a vapore.

"C'è tanta polemica legata a questa specie aliena giunta nei nostri mari e allora mi sono chiesto: perché non utilizzarla in cucina cercando di 'alleggerire' anche l'allarmismo che si è creato?" spiega il pizzaiolo. Anzi, Sorbillo lancia un appello ai colleghi affinché utilizzino il 'granchio marziano'. "Ormai lo abbiamo nei nostri mari e quindi utilizziamolo".

Ma tutto questo non rischia di snaturare l'autentico prodotto Made in Naples come Margherita o Marinara? "Assolutamente no - dice Sorbillo - già ora si utilizzano prodotti per le pizze non legati necessariamente al nostro territorio: per esempio, formaggi francesi, alici del Nord Europa, Speck dell'Alto Adige e così via. Non credo sia questo il problema. Offriamo una varietà in più". La nuova pizza è già in produzione nello storico locale di Via Tribunali a Napoli, ma presto sarà estesa la vendita anche negli altri esercizi di Sorbillo.



