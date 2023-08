'Celebrity dinner' stellata con Peppe Guida e Paolo Barrale

Nuovo appuntamento della rassegna "Celebrity Dinner". Domani, mercoledì, alle 20:30, nell'Hotel&Resort Le Axidie alla Marina d'Aequa di Vico Equense (Napoli), nel ristorante Punta Scutolo guidato dallo chef Pierpaolo Giorgio, è in programma un'altra tappa della manifestazione ideata da Serena Maggiulli. In cucina gli stellati Peppe Guida e Paolo Barrale, tema della serata: le contaminazioni mediterranee. Un viaggio culinario dalla Campania per Guida, alla Sicilia per Barrale, attraverso il gusto di piatti ispirati alle regioni di provenienza degli chef.

Per Guida: palamita, anguria e limone, tubettino con cozze, mazzancolle e pomodori arrosto alle erbe, ricciola con infuso di verbena e limone, verdure e frutta di montechiaro, prefessert sorbetto al bergamotto e per dolce la celebre zeppola di Nonna Risa. Per Barrale: arancina, sgombro con gazpacho affumicato, caviale di basilico, risotto a vongole fujute, per dessert "la mia brioche siciliana" con granita di lamponi e panna alla rosa di Damasco.

Le "Celebrity Dinner" si inseriscono in un calendario di appuntamenti organizzati nella struttura della famiglia Savarese.



