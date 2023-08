A Giungano 17ma edizione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana

A Giungano (Salerno) torna dal 6 all'11 agosto la Festa dell'Antica Pizza Cilentana, appuntamento che anima da 17 anni il piccolo borgo con musica, arte e piatti tipici. Si potranno gustare, girando per i vicoli, annunciano gli organizzatori, "antipasti cilentani, lagane e ceci, (pasta fresca di semola e ceci), fusilli, mulegnane mbuttunate (melenzane ripiene), patate cu a cauzodda (patate cotte con la buccia), scauratieddi, zeppole cresciute, il tutto cucinato seguendo antiche ricette custodite dalle massaie giunganesi".

La manifestazione, organizzata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola dell'associazione "Cilentum Pizza", "celebra e tutela la tipicità di una pizza contadina, cotta nei forni a legna di casa, rimasta autentica nella preparazione con farine di grani antichi, condita con pomodoro, olio e formaggio dai sapori autentici, espressione del territorio montano".

Diversi gli eventi previsti dal programma musicale. Il 6 agosto, Antonio Amato Ensemble "voce" della Notte della Taranta.

Il 7 Le ninfe della Tammorra "Voce Mia tour". La serata dell'8 prevede un doppio appuntamento: Ciccio Merolla e la cantante popolare cilentana Piera Lombardi. Il 9 appuntamento con Mario Reyes con The Gipsy Man mentre I Tarantolati di Tricarico apriranno la serata del 10. Finale venerdì 11 con lo spettacolo della NCCP Nuova Compagnia di Canto Popolare. Nella serata conclusiva verrà consegnato il Premio Nazionale Giungano Cilentum per sottolineare "il forte legame dei premiati con il paese, che prende il nome dal giungo, arbusto dalla fibra coriacea". L'evento è plastic free e gluten free ed è patrocinato dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di Giungano.





