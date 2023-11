National Sandwich Day, festa per l'iconico panino

Festa il 3 novembre il tutto il mondo per il sandwich, iconico panino multistrato farcito con molti tipi di ingredienti come prosciutto, formaggio, salame, tonno, pomodoro, cipolle, insalata e tanto altro. Le celebrazioni del National Sandwich Day trovano origine, racconta la storia, nel nome di John Montagu, IV Conte di Sandwich (città della Gran Bretagna situata nel Kent) nato il 3 novembre 1718; durante le partite a carte o le gare di golf si faceva servire al tavolo da gioco o sul campo dei panini per poter mangiare pur continuando a giocare.

Il Sandwich Day, fissato nel giorno della nascita del Conte di Sandwich prevede per il 3 novembre iniziative e attività diverse di festa al fine di esaltare il panino tagliato a triangolo e tostato e che conosce diverse declinazioni, da quelle d'autore alle varianti vegetariane, dopo quella della ricetta classica che prevede l'utilizzo di lattuga, pomodoro, tacchino, bacon e maionese e che è rimasta immutata dalla fine dell'Ottocento ai giorni odierni.

Tra le tante iniziative in Italia è segnalata quella del il Consorzio Tutela Provolone Valpadana che, nell'ambito della campagna "Choose Your Taste, Sweet or spicy, only from Europe, co-finanziata dalla Commissione europea, propone il suo formaggio Dop come aggiunta di qualità al condimento del panino.

In particolare, la campagna propone il Club Sandwich in una duplice versione classica rivisitata: la prima con pane bianco in cassetta, petto di pollo, lattuga, pomodori ramati, Provolone Valpadana Dop dolce e maionese; la seconda sempre con pane in cassetta, avocado, fette di bacon, Provolone Valpadana Dop piccante, uova e maionese.



