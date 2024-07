Il caldo record soffoca non solo i pesci ma anche i granchi blu

Il caldo record di questi giorni fa morire non solo i pesci di laguna, stagni e laghi, ma anche i granchi blu nelle situazioni più estreme come ad Orbetello. Qui i killer delle vongole, non riescono a sopravvivere ad un mix di alte temperature delle acque e scarsa ossigenazione. Granchi blu che a Goro in Emilia Romagna, invece, non avendo più molto da mangiare, hanno fatto razzia delle alghe, contribuendo così a tenere pulite le acque. L'afa di questa estate stravolge i ritmi anche in acqua, rileva Fedagripesca-Confcooperative, nel tracciare per l'ANSA la mappa delle principali criticità da Nord a Sud per il settore. Allerta rossa anche in Sardegna nelle lagune dell'Oristanese, dove è alto il rischio di una moria di pesci, come anche il Puglia dove a soffrire, invece, sono gli allevamenti di cozze.

Diversa la situazione nelle acque interne di Veneto ed Emilia Romagna dove si registra una bassa salinità dovuta alla piena del Po, dopo le nevicate invernali e le abbondanti piogge, un fenomeno diffuso un pò in tutto ìì Nord, anche nel mare sotto costa. Intanto in mare pescare in questo periodo può costare di più. Diversi pescatori lamentano un aumento delle spese, dovendo consumare più carburante per inseguire i pesci che si spingono più a largo per salvarsi dal caldo sotto costa.



