'Non hanno soldi? Mangino cereali', bufera sul Ceo di Kellogg's

- NEW YORK - "Le famiglie povere dovrebbero prendere in considerazione di sfamarsi mangiando cereali per cena". Un sugerimento a dir poco azzardato soprattutto se arriva dal multimilionario ceo di Kellogg's Gary Pilnick, che con le sue affermazioni ha scatenato una bufera sui social.



In diversi hanno paragonato le sue parole con la celebre frase "se non hanno più pane che mangino brioche" spesso attribuita, senza nessun riscontro storico, alla regina Maria Antonietta. "I cerali hanno prezzi convenienti e sono un'ottima soluzione quando i consumatori sono sotto pressione", ha sostenuto Pilnick alla Cnbc durante una dibattito sull'impennata dei costi dei generi alimentari. "Mangiare cereali per cena è di tendenza ora e ci aspettiamo che continui", ha insistito l'ad.



Oltre a essere giudicate offensive, le affermazioni di Pilnick sono anche state criticate per essere infondate. Non solo una cena a base di cereali contravviene a tutte le regole di una dieta sana, ma il loro costo è aumentato del 28% negli ultimi quattro anni.



