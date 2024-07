Mastodon, l'alternativa a X strizza l'occhio alle notizie

Mastodon, l'alternativa a X, lancia una nuova funzionalità in chiave editoriale. La piattaforma ha aggiunto un collegamento sotto ogni post che rimanda agli articoli scritti da giornalisti e testate, per consentire una maggiore visibilità degli stessi. Solo pochi giorni fa, Meta aveva aggiornato la sua app Threads per portarla sul fediverso, permettendo agli iscritti di leggere anche i post pubblicati su Mastodon. In tal modo, si estende la portata dei due mondi, federati appunto in un solo protocollo di comunicazione. Quando un giornalista che usa Mastodon posterà un suo articolo, in automatico in calce al contenuto si leggerà la dicitura "Scopri altro" con il nome dell'account. Cliccando sul collegamento, si aprirà la pagina del profilo dell'autore con l'opportunità di indirizzare le persone anche direttamente su siti terzi, grazie all'accesso alla piattaforma di sviluppo del social. Alcuni dei primi siti che adottano questa funzionalità sono The Verge, MacStories e MacRumors.

"Se hai un account su mastodon.social e utilizzi la versione web o una delle nostre app mobili ufficiali, vedrai gli account fediverse associati sotto i loro articoli, indipendentemente da chi li pubblica" si legge sul blog di Mastodon. Come spiega il sito Techcrunch, l'aggiunta potrebbe incoraggiare più giornalisti ad utilizzare Mastodon invece delle concorrenti, tra cui X che dall'avvento di Musk ha perso appeal proprio presso i professionisti dell'informazione, a partire dalla necessità di pagare per avere un account certificato, con la spunta blu. Ad oggi, stando alle statistiche di FediDb, che raccoglie i numeri di tutte le app compatibili con il fediverso, quest'ultimo conta più di 10 milioni di utenti, senza considerare Threads, con i suoi 170 milioni di utenti mensili ma non del tutto federato nelle funzionalità. Nello specifico, il solo Mastodon ha raggiunto 804.000 attivi mensili nell'ultima rilevazione di giugno.

