L'Ue avverte X e Meta, 'contrastate la disinformazione'

L'Ue avverte X e Meta riguardo la disinformazione. Il commissario per il mercato unico Thierry Breton ha inviato una lettera ai proprietari Elon Musk e Mark Zuckerberg di offrire entro "24 ore una risposta tempestiva, precisa e completa" alle richieste di Bruxelles sulla disinformazione online e contrastare l'ondata di 'deep fake' sul conflitto in Israele e sulle prossime elezioni in Ue. In caso di "non conformità" con le norme Ue, si legge nella missiva, Meta potrà incorrere in "sanzioni".

Intanto, Elon Musk risponde a Breton dopo le accuse di disinformazione su Israele circolate sulla piattaforma X. "La nostra politica è che tutto sia open source e trasparente, un approccio che so l'Ue sostiene. Vi preghiamo di elencare le violazioni su X, cui si allude, in modo che il pubblico possa vederle", scrive Musk.

A stretto giro risponde Breton: "Siete ben consapevoli delle segnalazioni dei vostri utenti e delle autorità sui contenuti falsi e sull'esaltazione della violenza. Sta a voi dimostrare che mantenete le parola. Il mio team rimane a disposizione per garantire la conformità al Dsa (Digital service act, ndr), che l'Ue continuerà a far rispettare rigorosamente".

Following the terrorist attacks by Hamas against, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations pic.twitter.com/avMm1LHq54