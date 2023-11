ChatGpt sotto sforzo, sospende le iscrizioni a pagamento

ChatGpt sotto sforzo, sospende le iscrizioni al servizio Plus, quello a pagamento, perchè i server non ce la fanno più. Lo comunica su X Sam Altman, Ceo della società OpenAI che ha lanciato la piattaforma di intelligenza artificiale.

"L'utilizzo ha superato le nostre capacità e vogliamo assicurarci che tutti abbiano un'ottima esperienza. Puoi comunque iscriverti per ricevere una notifica all'interno dell'app quando gli abbonamenti riapriranno", spiega Altman. La decisione temporanea, al momento non si conosce una data di riapertura degli abbonamenti, è arrivata dopo diverse segnalazioni negli ultimi giorni di rallentamenti e malfunzionamenti. Si sono verificati, in particolare, subito dopo la conferenza degli sviluppatori del 6 novembre in cui OpenAI ha mostrato nuove funzioni di ChatGpt il cui lancio ha probabilmente messo a dura prova la tenuta della piattaforma.

"Le spese di training sono enormi", ha ammesso Sam Altman in una recente intervista al Financial Times, in cui ha affermato che la partnership con Microsoft "sta funzionando bene" e che si aspetta "di raccogliere molto di più nel tempo" dal colosso tecnologico e da altri investitori poichè "c'è ancora molta strada da fare nel campo dell'intelligenza artificiale generativa". L'azienda di Redmond all'inizio di quest'anno ha investito 10 miliardi di dollari in OpenAI come parte di un accordo pluriennale con la società.

ChatGpt nei giorni scorsi ha anche subito un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker, Anonymous Sudan, legato alla causa di Hamas.



