Microsoft porta l'IA nelle chat di WhatsApp

Microsoft ha integrato Copilot, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale presente su app mobile e pc, direttamente in WhatsApp. Questa novità permette agli utenti di interagire con l'IA come se fosse un normale contatto, aprendo un ventaglio di possibilità. L'integrazione di Copilot non si limita alla versione mobile di WhatsApp, ma è disponibile anche su WhatsApp Web. Per iniziare, bisogna scansionare un codice qr dal sito ufficiale di Microsoft e, in pochi secondi, l'assistente verrà aggiunto alla lista dei contatti, pronto a rispondere a domande, fornire informazioni, suggerire tutorial, aiutare nella stesura di documenti, analizzare pagine web e molto altro ancora.

Come spiega una nota di Microsoft, Copilot si adatta alle esigenze individuali degli utenti, offrendo un'esperienza personalizzata e versatile. Sebbene l'approccio iniziale sia in inglese, è sufficiente rispondere in italiano o chiedere esplicitamente di utilizzare la nostra lingua per far sì che il chatbot si interfacci correttamente. Copilot su WhatsApp offre la stessa esperienza completa disponibile su Windows e sul web, con l'ulteriore vantaggio di poter interagire in modo naturale in italiano. Nella chat è possibile chiedere informazioni aggiornate su qualsiasi argomento, anche in tempo reale, generare testi creativi e immagini con il motore di Dall-E 3, organizzare idee, trovare ispirazione per progetti e viaggi, e persino inventare storie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA