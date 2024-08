X vuole sfidare Zoom, lavora a funzione per le videochiamate

X Conference: potrebbe essere questo il nome della prossima funzione videochiamate di X-Twitter. E' attualmente in fase di test interno e permette di effettuare videochiamate di gruppo tra utenti sull'app, uno strumento in grado di competere con diversi software come Zoom, Google Meet o Microsoft Teams che hanno avuto un grande sviluppo con la pandemia e il lavoro da remoto.

Per il momento le informazioni sono esigue, non si conoscono molti dettagli nè l'eventuale data di lancio, e sono emerse dal profilo X del responsabile dello sviluppo di nuove funzionalità della piattaforma, Chris Park. Post a cui Elon Musk ha reagito con l'emoji della fiamma, in segno di approvazione ed entusiasmo.

La funzione fa parte del disegno del patron di Tesla, da circa due anni proprietario anche della piattaforma social, di rendere X "un'app per tutto", onnicomprensiva di diversi servizi tra cui le chiamate e i pagamenti digitali.





