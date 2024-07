Apple sfida Google e lancia le mappe sul web

Apple ha annunciato che Apple Mappe è ora disponibile sul web tramite una beta pubblica. Con la mossa, è possibile accedere al sito beta.maps.apple.com per cercare luoghi e pianificare itinerari di spostamento. Ad oggi, il servizio era disponibile solo come app su dispositivi della Mela. Il lancio mette Apple Mappe in diretta competizione con Google Maps, che è da tempo disponibile via web. L'unica lingua supportata è l'inglese anche se Apple spiega che mira ad estendere la traduzione ad altre.

Per usare le mappe serve un programma di navigazione, un browser, compatibile, tra Safari e Chrome su Mac, Chrome e Microsoft Edge su computer Windows. Apple Mappe sul web funziona come sull'app mobile. Si possono ottenere indicazioni stradali e pedonali, sfruttare le guide dai curatori della Mela, sfogliare recensioni e altro ancora. Apple prevede di portare funzionalità aggiuntive appena la piattaforma uscirà dalla versione di anteprima, come le viste panoramiche a 360 gradi "Look Around", che hanno reso famosa la declinazione mobile.

Apple sottolinea che gli sviluppatori possono creare collegamenti a Mappe sul web, consentendo ai propri utenti di interagire con le istruzioni e visualizzare informazioni dettagliate sui luoghi. Il lancio della versione web di Apple Mappe arriva a distanza di 12 anni da quando il colosso americano ha fatto debuttare il servizio su iPhone. Stando ai dati degli analisti di Business of Apps, ad oggi Google Maps detiene il primato nel mercato delle app di navigazione davanti a Moovit e Apple Mappe.

