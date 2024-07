X lavora ad una funzione per bloccare i link nelle risposte

X, l'ex Twitter, potrebbe lanciare presto una nuova opzione che darebbe agli autori dei post la possibilità di bloccare l'inserimento di link nei commenti. Potrebbe essere una soluzione per bloccare lo spam o i post automatizzati.

A fare la scoperta il ricercatore indipendente Nima Owji che ha intercettato la novità nel codice di sviluppo di X, con l'opzione per spuntare una casella con cui attivare l'opzione per bloccare i link web nelle risposte. Christopher Stanley, Senior Director for Security Engineering presso la piattaforma, ha confermato l'esistenza della funzionalità in una risposta a un post, scrivendo "Si, l'ha creata il mio team".

Spesso gli account automatizzati lavorano per riempire di indirizzi web i contenuti che gli utenti reali condividono online. Questo, con la speranza che qualcuno clicchi e porti traffico verso un collegamento specifico. Non di rado, questi link sono poi delle trappole, ossia degli indirizzi pericolosi con siti che riprendono quelli di marchi famosi con lo scopo di acquisire informazioni e dati dei sistemi di pagamento.

C'è chi ha sollevato dubbi sulla novità. Questa infatti non solo impedirebbe di promuovere i siti nei post di altre persone ma anche di pubblicare link a fonti legittime nel caso di informazioni false e fuorvianti. Non è la prima volta che Owji scopre progetti irrealizzati da parte di X. In precedenza, aveva individuato la volontà del servizio di rendere disponibile una valuta digitale per aiutare i creatori a guadagnare denaro online. Diversi mesi dopo, la scoperta di funzionalità di verifica del profilo e di una sezione con annunci di lavoro, per competere direttamente con LinkedIn.

