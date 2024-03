Disservizi sulle app di Meta, 'problema tecnico risolto'

Sono rientrati dopo due ore i disservizi alle app di Meta. "Oggi un problema tecnico ha causato difficoltà nell'accesso ad alcuni dei nostri servizi. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutte le persone coinvolte e ci scusiamo per eventuali disagi": ha scritto su X Andy Stone, il direttore delle comunicazioni di Meta.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

Le interruzioni, registrate a partire dalla 16 ora italiana in tutto ilmondo, hanno interessato principalmente Facebook e Instagram, marginalmente Threads e Messenger e sembrerebbe per nulla WhatsApp. Gli utenti hanno segnalato una disconnessione improvvisa o difficoltà ad aggiornare sia le app sia le versioni per il web. Provando ad accedere hanno ricevuto un messaggio di errore ("qualcosa è andato storto") e sono stati invitati a riprovare in seguito l'accesso. Nel frattempo su Twitter si sono diffusi gli hashtag #facebookdown e #instagramdown ed Elon Musk ha approfittato per ironizzare. "Se stai leggendo questo post è perché i nostri server funzionano", ha scritto su X.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Riproduzione riservata © Copyright ANSA