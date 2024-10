In arrivo iOS 18.1, debutta in Usa la Apple Intelligence

Entro la prossima settimana Apple rilascerà l'aggiornamento del sistema operativo iOS 18.1 che negli Stati Uniti dà il via all'intelligenza artificiale della casa di Cupertino presentata a giugno. Lo riporta una indiscrezione del Wall Street Journal.

L'azienda di Cupertino ha annunciato che a dicembre 2024 l'uso dell'IA verrà esteso anche ad altri mercati anglofoni, tra cui Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sudafrica.

Arriverà invece nel corso del 2025 il supporto all'italiano e ad altre lingue europee nelle impostazioni di Apple Intelligence.

L'IA, fino ad ulteriori comunicazioni, resterà però esclusa da un utilizzo nei paesi europei.

L'aggiornamento del sistema operativo porterà anche una novità per gli AirPods Pro 2, gli auricolari che integreranno alcune opzioni avanzate per l'udito. Gli utenti potranno effettuare un test dell'udito direttamente dall'iPhone e, in caso di necessità, configurare gli auricolari per amplificare i suoni e personalizzare l'audio in tempo reale.



