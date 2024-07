Apple, un patto con la Casa Bianca per la sicurezza dell'IA

Apple ha firmato un nuovo impegno della Casa Bianca per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile. Secondo una nota ufficiale dell'azienda di Cupertino, la sua versione dell'IA per i consumatori, chiamata Apple Intelligence, integrerà già le indicazioni di Washington in tema di protezione dei dati e uso sicuro dei software avanzati.

Apple si unisce ad altre 15 aziende tecnologiche, tra cui Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI, che si sono impegnate a rispettare le regole di base della Casa Bianca da luglio del 2023. All'epoca, Apple non aveva ancora rivelato nulla sui progetti di intelligenza artificiale. Alla conferenza Worldwide Developer Conference di giugno, ha svelato sia Apple Intelligence che le funzionalità di IA generativa che porterà a bordo dei suoi principali prodotti. La Casa Bianca, come spiega il sito Techcrunch, definisce il suo piano come un "primo passo" verso lo sviluppo di un'IA sicura e affidabile.

A ottobre, Biden ha presentato un relativo ordine esecutivo a cui sono seguite diverse proposte di legge attualmente in discussione per regolamentare meglio i modelli di IA. In base all'impegno a cui ha dato seguito anche Apple, le aziende promettono di testare le misure di sicurezza dei loro modelli prima di rilasciarli pubblicamente. Apple ha anche accettato di sviluppare sistemi di etichettatura dei contenuti, come la filigrana, per aiutare gli utenti a distinguere i contenuti generati artificialmente. Un report separato di Bloomberg sottolinea che Apple Intelligence slitterà di circa un mese. Non sarà dunque disponibile sul sistema operativo iOs 18 ma sul successivo iOs 18.1, atteso a ottobre.

