YouTube Music, nuovi strumenti basati sull'IA generativa

YouTube Music lancia nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra queste, lo strumento Sound Search, in precedenza "canticchia per cercare" (hum and search), in versione beta per gli utenti Android da marzo. Secondo i sito Engadget, si tratta della possibilità di cantare, o persino suonare una chitarra o il piano, per trovare una canzone nel catalogo della piattaforma di proprietà Alphabet, che conta oltre 100 milioni di brani ufficiali.

L'IA converte la voce in informazioni che vengono poi confrontare con canzoni vere e proprie, per individuare la traccia. La novità è in fase di distribuzione per gli abbonati di YouTube Music sia su iOS che su Android solo in mercati selezionati. Gli stessi nei quali YouTube porterà anche "AI-generated conversational radio", che consente alle persone di usare il linguaggio naturale per descrivere il tipo di stazione radio che vogliono ascoltare. L'algoritmo prenderà le informazioni e creerà una radio su misura.

Il tutto molto simile all'AI Dj di Spotify anche se l'elemento conversazionale dovrebbe far sì che l'algoritmo si concentri sui gusti esatti come descritto e non solo sulle preferenze musicali assorbite dall'uso dell'applicazione. Disponibile solo per alcuni abbonati, il sito The Verge afferma che se la funzione avrà successo sarà lanciata probabilmente a tutti nel corso dei prossimi mesi.

