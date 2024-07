Spotify lancia una sezione commenti per i podcast

Spotify introduce per la prima volta i commenti sulla sua app di streaming musicale. L'esperimento, almeno per ora, riguarda solo i podcast. Nella sezione apposita, gli utenti possono rilasciare commenti sotto le puntate dei vari podcast che ascoltano. I creatori avranno il pieno controllo sui contenuti, con l'opportunità di censurarli o cancellarli nel caso di una violazione delle policy di Spotify.

La nuova sezione si trova in fondo ad ogni pagina degli episodi ascoltati, dove abilitata. Volendo, autori ed editori possono disabilitare l'opportunità dei commenti, attivandola solo per puntate specifiche. L'opzione consente a tutti i creatori di supervisionare i commenti, dando accesso all'app Spotify for Podcasters aggiornata, indipendentemente dal fatto che i contenuti siano ospitati direttamente sulla piattaforma o presenti su servizi di terze parti. Oltre a poter controllare quali risposte vengono pubblicate sulla loro pagina, gli autori riceveranno anche notifiche per i nuovi commenti e per il raggiungimento di traguardi dello show. Così come accesso ad analisi e approfondimenti sul pubblico.

Spotify afferma che gli ascoltatori che interagiscono con le funzionalità interattive, tra cui domande & risposte e sondaggi, hanno in media quattro volte più probabilità di tornare su contenuti dello stesso autore. Questi utenti trascorrono anche il doppio delle ore al mese ad ascoltare podcast rispetto a coloro che non interagiscono con le funzionalità interattive di Spotify. Come afferma il sito Engadget, l'azienda vuole rendere la piattaforma ancora più interattiva ed entro l'autunno dovrebbe rilasciare ulteriori aggiornamenti a tema.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA