Il gioco di una banana diventa virale online

Sta diventando virale un gioco basato su una banana. Chiamato semplicemente "Banana", quello che le persone devono fare è cliccare sul frutto e nient'altro. Il successo del videogame - di cui parla il sito specializzato Engadget - si deve alla possibilità che, tra un clic e l'altro, vengano rilasciate delle ricompense rare, tutte sotto forma di banana, dalla versione in argento a quella in oro. Contenuti che, sulla stessa piattaforma Steam, qualcuno ha già messo in vendita con prezzi fino a 1.400 dollari.

Lanciato ad aprile, la scorsa settimana il software ha visto un picco di 400.000 utenti connessi in contemporanea, facendo balzare Banana in cima alle classifiche di popolarità di Steam. In un'intervista al sito Polygon, uno degli sviluppatori ha affermato che il fine del gioco non era incentivare un vero e proprio mercato delle ricompense: "Avevamo in mente di permettere agli utenti di giocare ad un titolo gratuito, condividendo i propri oggetti virtuali gratuiti". Sull'e-commerce digitale di Steam, le vendite delle ricompense rare sono invece aumentate nel corso degli ultimi giorni, spiazzando di fatto i creatori di "Banana".

Per quanto riguarda il futuro, gli sviluppatori hanno anticipato delle novità, incluso un modo per utilizzare gli oggetti dell'inventario per personalizzare l'aspetto della banana. Potrebbe essere in arrivo anche un minigioco, così come un aggiornamento del negozio, che consentirà di scambiare multipli della stessa banana, incrementando così le entrate dei giocatori.

