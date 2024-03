Neuralink, arriva il primo post condiviso 'con il pensiero'

A qualche giorno dalla notizia del primo paziente che sta sperimentando l'impianto cerebrale di Neuralink, Elon Musk aggiunge un'ulteriore risultato al progetto dell'azienda che dirige. Nel fine settimana, Noland Arbaugh, il ragazzo 29enne tetraplegico per un incidente, è riuscito a condividere sul social X un post "con il pensiero". L'impianto di Neuralink aveva permesso a Noland di giocare a scacchi, immortalato in un video poi diffuso online. "Twitter mi ha bannato perché pensava che fossi un bot, ma poi Elon Musk mi ha reintegrato, perché effettivamente lo sono" ha scherzato il giovane, scrivendo ogni messaggio con l'aiuto del chip che dal cervello invia segnali ad un computer collegato.

Elon Musk ha reagito al tweet di Arbaugh, celebrandolo come il "primo post in assoluto realizzato semplicemente pensando, utilizzando il dispositivo Neuralink Telepathy". Si tratta del secondo aggiornamento su ciò che l'iniziativa mira a raggiungere, ossia una migliore condizione di vita per persone che, per vari motivi, non riescono a muovere una o diverse parti del corpo. Il 21 marzo, Neuralink ha trasmesso in live streaming un video in cui Noland Arbaugh gioca a scacchi online, usando la mente e spostando il cursore su un computer senza utilizzare strumenti fisici. "Immagino semplicemente che il cursore si muova dove voglio, e l'azione viene eseguita". Per l'occasione, il paziente è rimasto online per diverse ore di file, tornando a giocare dopo l'incidente subacqueo che lo aveva paralizzato otto anni fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA