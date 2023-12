Generare foto con l'IA consuma quanto caricare uno smartphone

Realizzare una sola immagine con l'intelligenza artificiale generativa può consumare la stessa energia necessaria per caricare uno smartphone. E' il calcolo sui consumi di questa tecnologia sempre più diffusa fatto dai ricercatori della Carnegie Mellon University in uno studio ancora non sottoposto a revisione paritaria.

E' la prima volta che vengono calcolate le emissioni di carbonio causate dall'utilizzo di un modello di intelligenza artificiale per diversi compiti. I ricercatori hanno effettuato analisi sui diversi modelli di IA generativa, dalle quali è emerso che il più energivoro è un modello per generare immagini con l'IA che si chiama Stable Diffusion XL che consuma, appunto, la ricarica di un cellulare per generare una sola foto.

La ricerca sottolinea la grande variabilità che esiste tra i diversi modelli di Intelligenza artificiale, con la generazione di immagini che risulta il lavoro più energivoro. La generazione di 1000 immagini con un potente modello di intelligenza artificiale è responsabile della produzione di una quantità di anidride carbonica pari a guidare l'equivalente di 6,6 chilometri di un'utilitaria a benzina. Generare invece un testo con l'IA generativa ha un dispendio energetico inferiore: creare un testo per 1000 volte consuma il 16% della carica completa dello smartphone. In pratica ogni domanda formulata all'Intelligenza artificiale generativa, è responsabile, sommata per 1.000 volte, di tanta Co2 quanto guidare per 1 metro.

