Google pronta a investire su Character, startup di IA

Google sarebbe in trattative per investire centinaia di milioni di dollari in Character.AI, una startup specializzata in intelligenza artificiale. L'azienda già sviluppa una versione gratuita di diversi chatbot che replicano gli stili di comportamento dei vip. Stando a quanto riporta Reuters, la società, formata dagli ex dipendenti di Google, Noam Shazeer e Daniel De Freitas, utilizza soluzioni hardware e software di Big G per addestrare i propri modelli, proposti anche tramite un canone in abbonamento, così da permettere ai clienti di sviluppare chatbot personalizzati. La scorsa settimana OpenAI, che realizza ChatGpt, ha annunciato l'arrivo di un negozio online dove poter mettere in vendita IA specializzate in vari campi, costruite direttamente dagli utenti. Come scrive Reuters, i chatbot basati sui personaggi di Character.AI hanno riscontrato un certo successo tra i più giovani, che costituiscono il 60% di tutto il traffico web ottenuto dalla startup. All'inizio di quest'anno, Character ha raccolto 150 milioni di dollari in un round di finanziamenti, tali da farla arrivare ad una valutazione di mercato pari ad un miliardo di dollari. Tra i chatbot già disponibili ci sono versioni IA di Elon Musk, Super Mario e del defunto Michael Jackson ma anche di Leo Messi e di caratteri storici, come William Shakespeare e Sigmund Freud. È possibile chattare con le IA in varie lingue, tra cui l'italiano.



