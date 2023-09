X chiude Circles, scompare un altro pezzo di Twitter

Elon Musk porta avanti il processo di completa trasformazione di Twitter in X. Il social network chiuderà presto Circles, una funzione lanciata lo scorso agosto.

L'opzione permetteva di condividere i post solo con un gruppo ristretto di persone piuttosto che con tutti i propri followers, a discrezione dell'autore del tweet. La società ha affermato che Circles non sarà più disponibile dal 31 ottobre, con gli utenti che dunque non potranno più aggiungere persone alla propria cerchia. "X chiuderà Circles a partire dal 31 ottobre 2023. Dopo questa data, non sarai in grado di creare nuovi post limitati, né aggiungere persone ai gruppi. Potrai, tuttavia, rimuovere persone dalla tua cerchia smettendo di seguirle" scrive X in una nota ufficiale. L'azienda consentirà comunque alle persone che facevano parte delle cerchie di leggere i vecchi post, che non saranno eliminati. Twitter aveva lanciato per la prima volta la funzione Circles nell'agosto del 2022, prima dell'arrivo in autunno di Elon Musk e dopo averla testata in beta per alcuni mesi. L'azienda permetteva a tutti gli iscritti di aggiungere fino a 150 persone alla propria cerchia. Circles ha avuto alcuni problemi nel corso di quest'anno. All'inizio del 2023, gli utenti avevano notato che i post delle cerchie non erano etichettati con una bandierina verde, come in precedenza, il che portava a credere che fossero disponibili per tutti e non solo ai followers delle cerchie. Ed effettivamente, ad aprile si è scoperto che molti post dei Circles erano finiti nelle sequenze temporali della sezione "Per te", che suggerisce altri iscritti da seguire, ancora non presenti nelle proprie liste. A maggio, la società ha confermato il bug come un "incidente di sicurezza" che avrebbe consentito a "utenti terzi ed esterni alle cerchie" di leggere pubblicamente i post, pensati per essere riservati.





