In Italia la password più usata non è più 123456, ma admin

Sorpresa, nel nostro paese la password più usata nel 2023 non è più 123456 - che passa al secondo posto - ma adimn. Al terzo posto della classifica poco fantasiosa, c'è password. E' il risultato dell'analisi compilata annualmente dalla società tecnologica NordPass. A livello mondiale, la parola chiave più diffusa vede invece in cima 123456, a dimostrazione che l'imprudenza online non ha confini, seguita da admin e 12345678.

Dallo studio, emerge che nel nostro paese scivolano fuori dalla Top 10 grandi classici come ciaociao, juventus, napoli e martina. E che la password più diffusa in Italia, admin, è appunto quella standard preimpostata, non modificata per pigrizia o per leggerezza.

Tra le altre osservazioni preoccupanti che emergono dell'analisi, quella che gli utenti usano le password più deboli per proteggere i propri account sulle piattaforme di streaming multimediale e quelle più solide per le piattaforme che offrono servizi finanziari. E che quasi un terzo (il 31%) delle password più usate nel 2023 è una sequenza numerica.

