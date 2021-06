Da Beatrice a Virgilio, in arrivo gli asteroidi di Dante

Un staffetta di asteroidi dedicati a Dante Alighieri è in arrivo nella notte fra il 13 e il 14 settembre, a 700 anni esatti dalla morte del poeta, che risale, appunto, alla notte fra il 13 e il 14 settembre 1321. L'annuncio arriva nell'Asteroid Day, la Giornata internazionale dedicata agli asteroidi. "In una sola notte sarà possibile osservare ben quattro asteroidi dedicati a Dante", ha detto all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project e coordinatore per l'Italia dell'Asteroid Day.



Nella notte fra il 13 e il 14 settembre, il primo a essere visibile al calare del Sole sarà l'asteroide Beatrice, che passerà fra le stelle del Sagittario. Quindi sarà la volta dell'asteroide Divinacommedia, scoperto nel 2003 dallo stesso Masi con il collega René Michelsen e del quale l'astrofisico italiano ha proposto il nome, recentemente accettato dall'Unione Astronomica Internazionale (Iau). Divinacommedia resterà ben visibile per tutta la notte fra le stelle della Balena, ha detto ancora Masi.

Verso l'alba, poi, nella stessa costellazione dei Gemelli passeranno, molto vicini fra loro, gli asteroidi Dante e Virgilio: "saranno a meno di 10 gradi di distanza", ha osservato Masi.