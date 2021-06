Ecco l'asteroide 'Divinacommedia'

E' dedicato a Dante Alighieri l'asteroide 'Divinacommedia'. Il suo nome, sarà presentato ufficialmente il 30 giugno in occasione dell'Astreoid Day, la giornata internazionale dedicata agli asteroidi, ed è stato appena accettato dall'Unione Astronomica Internazionale (Iau) su proposta dell'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project e coordinatore per l'Italia dell'Asteroid Day. L'obiettivo, ha detto Masi, è "celebrare il capolavoro universale di Dante Alighieri a 700 anni dalla morte".



Lo stesso Masi ha scoperto l'asteroide con il collega René Michelsen la notte del 9 febbraio 2003: i due ricercatori erano in Cile per misurare la posizione di uno degli asteroidi vicini alla Terra, i cosiddetti Neo (Near Earth Asteroid), quando un asteroide era capitato come un intruso nelle immagini. Risultava nuovo e il Minor Planet Center gli assegnò la designazione provvisoria 2003 CD20. Qualche anno più tardi, raggiunta una buona conoscenza della sua orbita attorno al Sole, l'asteroide otteneva un numero definitivo, (65487) 2003 CD20, ed era pronto a ricevere un nome. Adesso il nome è arrivato e 'Divinacommedia', osserva Masi, "verrà indicato in tutti gli archivi, le banche dati e gli atlanti astronomici".



'Divinacommedia' si trova nella fascia degli asteroidi fra Marte e Giove, a 381 milioni di chilometri dal Sole e impiega quasi quattro anni per completare un'orbita intorno alla nostra stella, ha un diametro stimato di circa tre chilometri e ruota su se stesso in circa tre ore e mezza.



La presentazione ufficiale è prevista in occasione dell'edizione 2021 dell'Asteroid Day, giornata internazionale degli asteroidi, che si celebra ogni 30 giugno in occasione dell'anniversario del più grande impatto di un asteroide sulla Terra nella storia documentata, avvenuto in Siberia, a Tunguska, il 30 giugno 1908. "Condividere questa denominazione in occasione dell'Asteroid Day è particolarmente emozionante: ciò sottolinea come gli asteroidi, oltre al loro straordinario significato scientifico, abbiano un grande valore culturale", osserva Masi, La presentazione dell'asteroide (65487) Divinacommedia è in programma nell'ambito dell'evento "Divinacommedia e Dante: viaggio tra gli asteroidi con il Sommo Poeta", parte dell'iniziativa Asteroid Day Italia.