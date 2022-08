Pnrr, selezionati 14 partenariati per la ricerca

Dall'intelligenza artificiale ai computer quantistici passando dai rischi ambientali alla tutela del Made in Italy: sono gli ambiti di alcuni dei 14 grandi Partenariati estesi alle universita' , ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale a cui saranno assegnati 1,61 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo rende noto il ministero di Universita' e Ricerca.

I 14 progetti protagonisti dei partnariati sono stati selesionati da 24 proposte al termine della fase di valutazione tecnico-scientifica e ora sono ammessi alla fase negoziale. Si tratta di grandi partenariati estesi alle universita , ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale con l'obiettivo di finanziare - grazie a 1,6 miliardi di euro all'interno della Componente 2 "Dalla ricerca all' impresa" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" del Pnrr - progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

Il progetto ad avere ottenuto il punteggio piu' alto e' stato 'National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI)' proposto dall'Universita' di Camerino, mentre la tematica in cui sono state ricevute piu' richieste, 3, e' stato Sostenibilita' economico-finanziaria dei sistemi e dei territori.