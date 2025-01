Strumento italiano diretto alla Luna segna un record

Lo strumento italiano LuGre lanciato il 15 gennaio e in viaggio verso la Luna ha ricevuto segnali per la navigazione satellitare alla distanza record di 200mila chilometri, mai raggiunta finora. Lo rende noto l'Agenzia Spaziale Italiana, che ha progettato il ricevitore con la Nasa.

"Dopo l'acquisizione del primo segnale, avvenuta a circa otto ore dal lancio, LuGre - rileva l'Asi - ha già raggiunto l'obiettivo prefissato, stabilendo un nuovo record globale: per la prima volta nella storia, è stato acquisito un segnale Gnss a 40 raggi terrestri, superando i 200mila chilometri dalla Terra, limite stabilito dalla Nasa in precedenza".

