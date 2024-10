Quinto test in volo per la Starship di SpaceX, rientrato il razzo VIDEO

Quinto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il test segue quello condotto nel giugno 2024 equesta volta i principali obiettivi sono il rientro del razzo Super Heavy al sito di lancio, nella base della SpaceX a Boca Chica, nel Texas meridionale, e il al rientro e l'ammaraggio della Starship nell'Oceano Indiano.



A meno di sette minuti dal lancio, il razzo Super Heavy della nave Starship della SpaceX è rientrato esattamente nel sito di lancio, sulla rampa dalla quale era partito nella base di Boca Chica.

Il quinto test della nave progettata dall'azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha raggiunto così in pieno il suo principale obiettivo.





Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

