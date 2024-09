Pronti per la Notte della Luna, eventi in tutto il mondo DIRETTA ALLE 23,30

Telescopi e binocoli a portata di mano, accanto a musica, poesie, conferenze, laboratori per bambini e lezioni di astrofotografia: tutto è pronto per la Notte della Luna, l'evento internazionale promosso dalla Nasa per celebrare il satellite naturale della Terra, nonché l'oggetto più luminoso e grande del cielo notturno che da sempre ha ispirato generazioni di artisti e che adesso è anche la nuova frontiera dell'esplorazione spaziale. Scatta nel fine settimana il via alle centinaia di eventi in programma in tutto il mondo, mentre la Luna stessa si prepara, pochi giorni più tardi, a dare spettacolo con la seconda Superluna dell'anno e un'eclissi parziale.



Tantissime le serate di osservazione organizzate per la International Observe the Moon Night (InOmn), l'iniziativa promossa dalla Nasa a partire dal 2009. Il via alle manifestazioni è per sabato 14 settembre, ma qualcuno è già partito in anticipo, e sono davvero tanti gli appuntamenti anche in Italia, dove l'evento è promosso dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Unione Astrofili Italiani, diventata partner dell'iniziativa con il Virtual Telescope Project. Quest'ultimo propone una serata di osservazione in diretta streaming alle 23,30 del 14 settembre con il commento del suo responsaile scientifico, l'astrofisico Gianluca Masi.



Parallelamente è in corso l’iniziativa ‘Stregati dalla Luna’, organizzata da Unione Astrofili Italiani e Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) sia per di avvicinare adulti e bambini alla conoscenza del nostro satellite naturale, sia per scardinare tutte le false credenze relative alla Luna.



La storia affascinante dell'origine della Luna, le sue caratteristiche fisiche, le missioni spaziali che l'hanno visitata e quelle che si preparano a raggiungerla, accanto all'arte che l'ha celebrata in poesia e musica, sono al centro delle tante serate di osservazione e delle conferenze in programma dagli Stati Uniti all'India fino all'Iraq, alla Serbia, al Messico e alla Nuova Zelanda. In Italia la Notte della Luna debutta in musica dal 13 settembre, con l'evento 'Rock Around the Moon' organizzato nel Lazio dall'Associazione Tuscolana di Astronomia 'Livio Gratton' e con le serate di osservazione in programma in Liguria e Toscana.



Si prosegue il 14 settembre in Emilia Romagna, Umbria, Campania e Sicilia. Il Centro Astronomico 'Neil Armstrong' Salerno ha pensato di rendere l'osservazione della Luna accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha preparato descrizioni dettagliate della superficie lunare. A Santarcangelo di Romagna (Rimini) l'Associazione Astronomica del Rubicone organizza una mostra con strumenti per l'osservazione del cielo e meteoriti. Apericene al chiaro di Luna e osservazioni al telescopio sono in programma in Liguria, grazie all'Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche.



E' abbastanza per aumentare l'attesa per i prossimi due spettacoli che la Luna si prepara a offrire. Dopo la spettacolare Superluna di agosto, nella notte fra il 17 e il 18 settembre è infatti prevista la seconda Superluna del 2024, che apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media. Poi, nelle prime ore del 18 settembre, la Luna regalerà anche un'eclissi parziale ben visibile dall'Italia e nel resto d'Europa, oltre che in Africa occidentale, Sud America e nella parte orientale del Nord America.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA