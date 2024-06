Il 9 luglio il volo inaugurale del razzo europeo Ariane 6

E' previsto per il 9 luglio dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), il volo inaugurale del nuovo lanciatore europeo Ariane 6. L'annuncio è stato dato oggi in Germania, nell'ambito della rassegna internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Berlino, Ila Berlin Air Show, dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher. Con lui il Ceo di ArianeGroup Martin Sion, il Ceo dell'agenzia spaziale francese Cnes, Philippe Baptiste e il Ceodi Arianespace Stéphane Israël. Il volo di Ariane 6, ha detto Aschbacher, "segna una nuova era di viaggi spaziali europei autonomi e versatili".



Ariane 6 sostituirà il suo predecessore, Ariane 5, diventando così il più grande lanciatore europeo. E' anche molto flessibile perché il suo stadio superiore riaccendibile gli pemette di lanciare più veicoli spaziali su orbite diverse in un singolo volo. "Questo potente razzo è il culmine di molti anni di dedizione e ingegno da parte di migliaia di persone in tutta Europa - ha detto ancora Aschbacher - e, con il suo lancio, ripristinerà l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio".



All'Esa si deve l'architettura del sistema di lancio, mentre Ariane Group è il primo contraente per lo sviluppo del lanciatore e ha lavorato con il Cnes allo sviluppo del segmento di Terra. L'Esa sarà anche l'operatore responsabile del volo inaugurale, mentre a gestire i voli successivi sarà la società Arianespace, storico fornitore dei servizi di lancio europei, che gestirà il lanciatore e i voli per clienti istituzionali e commerciali.



Per Sion il volo di Ariane 6 "aprirà la strada alle operazioni commerciali e darà un impulso significativo nel corso dei prossimi due anni. Ariane 6 è un lanciatore potente, versatile e scalabile che garantirà l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio".



Israël ha rilevato che "con 30 missioni nel nostro portafoglio ordini, Ariane 6 ha già guadagnato la fiducia di clienti istituzionali e commerciali. Ci stiamo organizzando per finalizzare un secondo lancio di Ariane 6 entro la fine dell'anno, seguito da un aumento costante che si attesterà a circa dieci lanci all'anno, una volta raggiunta la velocità di crociera. Ciò rappresenta una sfida entusiasmante per Arianespace e i nostri partner".

