La cometa 12P dà spettacolo sopra un antico casale vicino Roma

La cometa 12P/Pons-Brooks continua ad ammaliare gli astrofili italiani: dopo l'immagine ripresa durante il suo avvicinamento al Sole, è stata nuovamente immortalata dal Gruppo Astrofili Palidoro mentre al tramonto illumina con la sua scia il cielo color indaco sopra un antico casale alle porte di Roma.



"Questa è davvero una magica visione al tramonto della cometa 12P/Pons Brooks ripresa il 21 marzo 2024 al Casale Delle Pietrische, proprietà dell'Università Agraria Manziana", spiegano gli astrofili in una nota.



L'immagine è stata ottenuta da Marco D'angelo, che ha realizzato uno scatto singolo da 30 secondi del casale illuminato da torcia, mentre per il cielo ha effettuato 10 scatti da 60 secondi ciascuno. Il tutto è stato poi elaborato con l'aiuto di Giuseppe Conzo, presidente del Gruppo Astrofili Palidoro.



La cometa 12P torna a far visita al Sole ogni circa 71 anni e per questo rientra nella famiglia delle comete periodiche, la stessa della più famosa cometa di Halley. Scoperta 12 luglio 1812 dall'astronomo Jean-Louis Pons, la cometa 12P fu riscoperta nel suo passaggio successivo (1883) da William Robert Brooks, dal quale prese il nome. Il suo tratto distintivo, come spiega l'astrofisico Gianluca Masi del Virtul Telescope Project, sono degli importanti aumenti di splendore, chiamati 'outburst'. Durante il suo attuale passaggio ne sono già stati registrati circa dieci da luglio scorso: il primo ha conferito alla sua chioma una forma irregolare che la fa assomigliare alla celebre astronave Millennium Falcon di Star Wars e che le è valsa il soprannome di cometa 'cornuta'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA