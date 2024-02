Stasera l'ultimo saluto al satellite Ers-2 in caduta verso la Terra

Occhi puntati al cielo questa sera intorno alle 18:20 per vedere a occhio nudo e salutare un'ultima volta il satellite europeo Ers-2 in caduta libera sulla Terra, prima del rientro in atmosfera previsto per mercoledì 21 febbraio. Lo comunica l'Agenzia spaziale europea con un post sulla piattaforma X, in cui pubblica le mappe con la traiettoria che il satellite percorrerà stasera sorvolando i cieli dell'Europa centrale e dell'Italia, da sud verso nord.



"Il satellite sorvola l'Europa tutti i giorni più volte al giorno, ma risulta visibile a occhio nudo solo nel periodo crepuscolare, quando l'osservatore è al buio, perché il Sole è già calato dietro l'orizzonte e il satellite è abbastanza alto da essere ancora illuminato dai suoi raggi", dice all'ANSA Luciano Anselmo, esperto di dinamica spaziale e associato di ricerca presso l'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Cnr (Isti-Cnr).



Secondo le ultime previsioni aggiornate dell'Esa, il rientro nell'atmosfera terrestre è previsto per il 21 febbraio alle 21:53 (ora italiana), "ma ciò che conta non è tanto questo orario nominale di riferimento - sottolinea Anselmo - bensì la finestra di incertezza che rimane ancora molto ampia, pari a quasi otto ore, per via delle possibili variazioni dell'attività solare che influiscono sulla resistenza incontrata dal satellite".



Difficile prevedere in quale parte del mondo potrebbero cadere gli eventuali detriti che non bruceranno completamente in atmosfera. "Tutti i continenti sono potenzialmente interessati", aggiunge l'esperto. "La probabilità che i frammenti cadano sugli oceani è pari a circa il 55%". L'Italia, al momento, sembrerebbe essere al riparo. "Se verrà confermata la finestra di incertezza, sappiamo che in quell'arco di tempo non sono previsti passaggi di Ers-2 sopra il nostro territorio", conclude Anselmo.

