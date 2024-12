Una culla di stelle diventa musica ASCOLTA

Toni più acuti spiccano su uno sfondo di note più morbide come le stelle neonate brillano sullo sfondo di polveri della nebulosa M87: così una delle immagini più suggestive riprese dal telescopio Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea è diventata musica. A tradurre in note musicali questa rimmagine è l’artista Klaus Nielsen (DTU Space / Maple Pools) .

L'immagine risale al 23 maggio 2024 ed è stata una delle ultime scattate dal telescopio spaziale Euclid, E' una foto senza precedenti perché mostra per la prima volta dettagli inediti di questa regione del cielo ,che è una vera e propria culla di stelle. Permette infatti di osservare numerose giovani stelle e i complessi filamenti di gas e polveri che avvolgono l’intera regione.

Il brano musicale rende la vitalità di questa nebulosa sfruttando tonalità e volumi diversi: le giovanissime stelle, che nell'immagine si stagliano brillanti si traducono in delicati tintinnii mentre due accordi di sottofondo variano e si intensificano descrivendo le polveri cosmiche che pervadono la nebulosa.

I primi due crescendo corrispondono alle due zone nell'immagine in cui il colore più intenso oscilla fra il blu e il viola delle zone in cui le stelle appena formate illuminano polveri e gas in cui sono nate, mentre il terzo crescendo corrisponde ai colori rosso-arancio della parte più densa della regione di formazione stellare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA