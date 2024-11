La natura in 25 scatti, in gara anche un italiano

Farfalle e falene rimaste misteriosamente intrappolate in un ruscello del Parco Nazionale della Majella sono al centro dello scatto 'Caduti dal cielo' con cui il fotografo naturalista abruzzese Carlo D’Aurizio è entrato tra i 25 finalisti del concorso internazionale 'Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award 2025', uno dei più importanti riconoscimenti dedicati alla fotografia naturalistica promosso dal Museo di Storia Naturale di Londra.





Carlo D’Aurizio, nato a Roccamorice nel cuore del Parco Nazionale della Majella, si è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in neurologia e fisiatria. Alla fine degli anni ’90 ha iniziato a nutrire un forte interesse per la natura, focalizzandosi soprattutto della microfauna e compiendo ricerche sulle libellule: ha quindi sviluppato una crescente passione per la fotografia naturalistica, frequentando nel tempo libero soprattutto i parchi abruzzesi.



Proprio durante un'escursione estiva nel Parco della Majella, nella valle di San Bartolomeo, è rimasto colpito da un triste quanto inatteso spettacolo: un gruppo di insetti morti che galleggiavano intrappolati dalla tensione superficiale dell'acqua di un ruscello. Ancora ignote le cause della moria, considerato che nei giorni precedenti allo scatto non aveva fatto particolarmente caldo e non c’erano stati temporali.



L'immagine, che ricorda un quadro impressionista, ha conquistato la giuria internazionale di esperti che ha selezionato i 25 finalisti tra più di 59.000 candidature provenienti da 117 Paesi.

Tra le altre fotografie in concorso anche un puma che si erge su uno sperone di roccia in Cile, una rana arboricola del Suriname che gonfia le guance per emettere il suo richiamo d'amore, un biologo travestito che si avvicina a una gru americana in via di estinzione, una doppia nube lenticolare sopra un vulcano cileno e un tasso che ammira i graffiti su un muro di una cittadina britannica.



Il pubblico può votare online esprimendo le proprie preferenze sul sito del museo londinese fino al 29 gennaio 2025. L'immagine vincitrice e le quattro seconde classificate saranno annunciate a febbraio.

