Fare colpo su una compagna riscrive il cervello degli uccelli

Quando un diamante mandarino, anche conosciuto come fringuello zebra, si accorge che una possibile compagna si è avvicinata, il suo cervello mette da parte qualsiasi altro pensiero nel tentativo di fare colpo, e modifica completamente la sua attività: uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha scoperto, infatti, che viene alterata l’attività di specifiche cellule cerebrali coinvolte nel circuito della dopamina, una molecola che lavora come messaggera nel cervello. La ricerca, guidata dalle Università americane Columbia e Cornell, potrebbe aiutare a spiegare anche cosa accade nel cervello umano quando cambiano le priorità e si presentano nuove opportunità.

In studi precedenti, i ricercatori guidati da Vikram Gadagkar della Columbia e Andrea Roeser della Cornell hanno osservato i diamanti mandarino mentre si esercitano nei canti che rivolgeranno alle femmine. Hanno così scoperto che, quando sbagliano una nota, il livello di dopamina si abbassa repentinamente, come se fosse un segnale di errore interno, mentre quando il canto viene eseguito correttamente, la produzione di dopamina aumenta come ricompensa per la buona prestazione.

In questo nuovo studio, i ricercatori hanno aggiunto all’equazione una possibile compagna: quando i fringuelli si accorgevano di aver attirato l’attenzione di una femmina, i segnali di errore basati sulla dopamina venivano completamente soppressi, mentre si intensificavano quelli di ricompensa. “Pensiamo che questa sia la prima dimostrazione di una modifica dei segnali di errore basati sulla dopamina causata da interazioni sociali”, afferma Gadagkar. “L’idea, qui, è che il sistema di autovalutazione, che ti serve ad imparare durante gli allenamenti, viene abbassato o spento del tutto quando hai di fronte un pubblico”.

