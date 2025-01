TidyBot++, il robot domestico che carica la lavatrice e annaffia le piante VIDEO

Apre il frigorifero e porta fuori la spazzatura, carica la lavastoviglie e la lavatrice, annaffia le piante e pulisce il tavolo: è proprio un domestico inappuntabile il nuovo robot open source TidyBot++, sviluppato dai ricercatori delle università di Stanford e Princeton per sbrigare le faccende domestiche e aiutare l'addestramento di algoritmi di apprendimento imitativo. Il suo funzionamento è descritto in un articolo condiviso sul sito arXiv, che ospita articoli scientifici non ancora sottoposti a revisione fra pari.



Il nuovo robot, che costa all'incirca 6.000 dollari, è formato da un telaio modulare in alluminio che può essere personalizzato aggiungendo bracci robotici o sensori. Si muove in ogni direzione su ruote girevoli motorizzate e può essere controllato tramite un'interfaccia sullo smartphone.







"TidyBot++ è un robot mobile progettato per svolgere le faccende domestiche con precisione e facilità", osserva il primo autore dello studio Jimmy Wu, della Princeton University. "Rispetto ad altre piattaforme - aggiunge la ricercatrice Jeannette Bohg della Stanford University - TidyBot++ è altamente manovrabile, accessibile e ottimizzato per l'apprendimento delle faccende domestiche. La sua base garantisce efficienza e funzionamento fluido, anche in ambienti disordinati".



"Rendendo il design e il software completamente open source, puntiamo a democratizzare l'accesso a un robusto manipolatore mobile, consentendo ai ricercatori di tutto il mondo di far progredire la ricerca sulla manipolazione mobile", sottolinea Wu.



In futuro, il robot potrebbe aiutare a raccogliere dati di alta qualità per addestrare algoritmi di intelligenza artificiale per la robotica tramite apprendimento per imitazione. TidyBot++ potrebbe anche essere introdotto in contesti educativi come piattaforma per testare questi algoritmi e potrebbe infine essere impiegato in ambito domestico per offrire un aiuto nei mestieri di casa.

Il robot TidyBot++ carica la lavastoviglie (fonte: Jimmy Wu)

