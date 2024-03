L’Intelligenza Artificiale scende in campo per i calci d’angolo

L’Intelligenza Artificiale scende in campo a fianco degli allenatori di calcio: un nuovo sistema chiamato TacticAI, messo a punto da un gruppo di ricercatori guidato da Google DeepMind, è in grado di prevedere l’esito dei calci d’angolo e di fornire suggerimenti tattici per aumentare le possibilità di segnare un gol nel corso dell’azione. TacticAI, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications, è stata anche promossa da esperti della squadra inglese del Liverpool, che hanno preferito le tattiche suggerite dall’IA nel 90% dei casi. Lo studio potrebbe gettare le basi per la prossima generazione di ‘assistenti’ di calcio basati sull’Intelligenza Artificiale.



I calci d’angolo offrono l’opportunità immediata di segnare un gol e anche di intervenire in maniera diretta con miglioramenti dal punto di vista tattico. Infatti, gli schemi da seguire nel caso di un’azione di questo tipo vengono decisi prima di ogni partita, dunque un sistema che aiuti ad analizzare e migliorare le possibilità di segnare potrebbe risultare molto utile. Ci hanno pensato i ricercatori guidati da Zhe Wang, Petar Veličković e Daniel Hennes, che hanno addestrato un algoritmo di IA sottoponendogli i dati di quasi 7.200 calci d’angolo delle passate stagioni di Premier League forniti dal Liverpool FC.



Grazie a questo addestramento, TacticAI è in grado di prevedere con precisione quale giocatore riceverà per primo il pallone e quale sarà il risultato dell’azione. Il sistema, inoltre, valuta i possibili esiti in base a posizionamenti diversi dei calciatori e genera tattiche per massimizzare le possibilità di fare gol. L’IA è stata valutata da cinque esperti di calcio, tra cui un assistente allenatore del Liverpool, che hanno apprezzato le tattiche proposte nel 90% dei casi. Secondo gli autori dello studio, lo stesso metodo potrebbe essere applicato ad altri calci piazzati, come le rimesse laterali, ma anche ad altri sport.

