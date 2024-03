L'avatar che dà l'illusione di camminare stando seduti

Arriva dal Giappone l'avatar che dà l'illusione di camminare anche stando seduti, per esperienze immersive sempre più coinvolgenti: in pratica permette di proiettare l'ombra dell'utente nella realtà virtuale offrendo una maggiore sensazione di presenza corporea, mentre quattro elementi vibranti posti sotto i piedi inducono la percezione dei passi sul terreno. Il funzionamento del sistema è descritto nella rivista i-Perception dai ricercatori dell'Università di Tokyo e della Toyohashi University of Technology.



Sul mercato sono già presenti diverse tecnologie che simulano la camminata nella realtà virtuale e nel metaverso, ma generalmente richiedono che l'utente muova davvero le proprie gambe. Inoltre si tratta spesso di dispositivi ingombranti e costosi, non adatti a un uso domestico. La novità ideata dai ricercatori giapponesi sta nell'offrire un sistema compatto e poco costoso, costituito da elementi facilmente reperibili in commercio, che permette di vivere l'esperienza della camminata virtuale da seduti, senza doversi muovere veramente.



La base di partenza è un visore per la realtà virtuale, attraverso il quale è possibile vedere un video a 360 gradi e risoluzione 8K che mostra la soggettiva di una persona che cammina. L'avatar si muove in sincronia con la testa dell'utente e proietta la sua ombra davanti, nella direzione di movimento, in modo che sia sempre visibile per dare l'illusione della presenza corporea. Quando i piedi dell'avatar toccano il terreno, l'utente percepisce le vibrazioni trasmesse dai quattro elementi posti sotto la punta dei suoi piedi e sotto i talloni.



Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe essere ulteriormente migliorata per le applicazioni più svariate, anche per le persone con disabilità.

