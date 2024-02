Fusione, nuovo record europeo verso l'energia pulita

Nuovo record mondiale nella fusione nucleare, l'energia pulita del futuro che imita i processi che avvengono nel cuore delle stelle: nel suo ultimo esperimento chiamato Dte3, il reattore sperimentale Jet ha prodotto 69 megajoule per 5 secondi con 0,2 milligrammi di combustibile. Lo annuncia in una conferenza stampa online il consorzio europeo Eurofusion. Il Joint European Torus, dicono gli esperti europei, "ha dimostrato la capacità di generare energia da fusione in modo affidabile". L'esperimento ha superato il record ottenuto dalla stessa macchina nel 2022, con la produzione di 59 megajoule.



Il Joint European Torus è il risultato di una grande collaborazione da parte di più di 300 ricercatori di 31 Paesi europei coordinati dal consorzio Eurofusion. Di quest'ultimo l'Italia è partner con Enea, Consiglio nazionale delle Ricerche, consorzio Rfx e alcune università.



II Jet è un tokamak, ossia un reattore dalla struttura toroidale che ricorda la forma di una ciambella, all'interno della quale un potente campo magnetico contiene il plasma, ossia lo stato della materia che si ottiene all'interno del reattore, quando temperature altissime accelerano il movimento di atomi simili all'idrogeno in modo da avvicinarli fino farli fondere.

Fusione, il nuovo record 'canto del cigno' del reattore Jet

E' stato "un canto del cigno", l'ultimo grande successo del reattore sperimentale Jet che è andato a riposo a fine dicembre 2023, dopo 40 anni di attività in Gran Bretagna, nel sito dell’Autorià britannica per l’energia atomica (Ukaea). Si è chiusa in bellezza, la vita operativa di una delle più grandi e potenti macchine per la fusione del mondo.



Il record annunciato oggi è stato ottenuto il 3 ottobre 2023, poco prima che questa storica macchina andasse in pensione. A definirlo una sorta di "canto del cigno" è il ministro britannico per il Nucleare e le Reti, Andrew Bowie. "Ma la storia non finisce qui", ha aggiunto riferendosi al nuovo programma per la fusione, nel quale il governo ha impegnato 650 milioni di sterline da investire in ricerca e nuove infrastrutture.

